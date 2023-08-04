天頌苑三房戶劈百萬 未補價365萬轉手

資助房屋減幅比私樓更進取，天水圍居屋天頌苑有三房單位，劈價逾100萬元或逾20%，於未補價第二市場以約365萬元售出。

祥益謝利官表示，上述單位為N座低層3室，實用面積約601方呎，曾叫價468萬元，減價103萬元後，獲區內綠表首置客購入，呎價約6,073元。原業主於2000年僅以約73.5萬元購入，單位帳面升值近4倍。

富康低市價15%沽 將軍澳居屋富康花園都有單位減逾百萬元求售。世紀21將軍澳魏仕良稱，屋苑7座低層K室，實用面積約431方呎，屬兩房間隔，原業主長期不在港，趁單位租約期將滿，於6月中在已補價自由市場開價650萬元放售，為求出貨，近日降價至600萬元，終以503萬元沽出，累減147萬元，呎價約11,671元，低市價約15%。

此外，市區公屋新錄第二市場成交，富誠地產李志揚指，黃大仙竹園北邨桐園樓高層11室，實用面積約443方呎，兩房設計，於4月放盤，減價5萬元，以295萬元沽，呎價約6,659元。