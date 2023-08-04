麗港城逾10放盤降價 將軍澳業主跟減

麗港城

新盤連環劈價拖累二手樓市，昨日油塘新盤開價後，短短約數小時內，鄰近的茶果嶺麗港城已有逾10個放盤「自動」減價，個別更劈至蝕價求售。將軍澳區亦有約半成放盤業主，即時調低叫價吸客。

港聯置業方健勝表示，新盤低價推出，麗港城二手交投料即時停頓，昨日減價盤劈幅普遍都約10餘萬元，其中，屋苑27座一個中層單位，實用面積約517方呎，原先以2018年的購入價約800萬元放售，昨即時減至750萬元，減幅約6.3%，即使零議價售出帳面都要損手。

SEA TO SKY削3%求出貨 將軍澳二手市場都有即時劈價。中原伍錦基稱，昨日區內放盤叫價減幅介乎約3至5%，包括日出康城SEA TO SKY的1座高層放盤，實用面積約467方呎，減價30萬元，以800萬元近平手放售，減幅約3.6%。

事實上，同區近日已錄低價成交。伍又指，東港城3座高層C室兩房戶，實用面積約466方呎，去年5月開價800萬元，近日租約屆滿租客遷出，再劈價至678萬元沽出，累積減幅逾15%，創同類型單位半年新低價，呎價約14,549元。

河畔花園5年貶值13% 二手市場只有蝕讓或低價盤才有承接。中原曾展鵬稱，沙田河畔花園A座中層7室一房戶，實用面積約242方呎，3月放盤，累劈91萬元，獲上車客以379萬元購入，呎價約15,661元，原業主持貨約5年，帳面蝕約57萬元，單位貶值約13%。

該行黃政遠表示，青衣翠怡花園11座中層G室，實用面積約368方呎，原先開價520萬元，已低於銀行估價，放盤約5日，再減至502萬元轉手，低估價約11%，呎價約13,641元。

鰂魚涌太古城兩房則王做價進一步回落。美聯范浩軒指，金星閣低層D室，實用面積約582方呎，獲同區用家以約900萬元承接，成交呎價約15,464元。