輪商精選：部署阿里好倉 跟進15950
阿里巴巴(09988)將於下周四公布截至今年6月底止2024財年的首財季業績，受惠於內地商業及國際商業的良好表現等利好因素，市場料阿里非公認會計準則淨利潤介乎307.87億至386.34億元人民幣，按年上升1.8至27.7%，並將關注其管理層對中國宏觀市場狀況、市場競爭最新評估和業務策略，以及業務分拆最新時間表等。
阿里股價近期表現靠穩，由上周四起連升數日，本周二曾上試100元關口，創逾3個月新高。昨日回吐早前部分升幅，收市報95.15元，跌2.75%，終止4連升。
睇淡留意17903
觀察個股認股證資金流向，阿里淡倉於日前獲資金留意，上周四至本周一共錄得約1,000萬元流入，而好倉於昨日則獲資金趁股價回吐時留意。
投資者如計劃在阿里公布業績前部署，可考慮低面值條款的認股證，較能控制注碼，並在選擇產品時撇除年期過短的產品，以減低業績公布後股價或會波動的風險。
如看好可留意阿里認購證15950，行使價110.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.8倍，為輕微價外、低面值產品。相反，看淡可留意阿里認沽證17903，行使價81.95元，11月29日到期，實際槓桿6.4倍，為低面值、高槓桿之選擇。
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