專家點評：珠寶業受惠高端消費回暖
本港旅遊業逐步復甦，帶動珠寶行業。政府統計處公布今年上半年零售業總銷貨價值的臨時估計按年上升20.7%，主要受惠訪港旅客人數回升及正面的消費氣氛，零售業總銷貨價值在6月按年繼續明顯上升。預計零售銷售的前景維持良好，勞工市場情況好轉和消費券後續效應，有助支持本地消費需求。
單計6月零售業總銷貨價值的臨時估值為331億元，較去年同期升19.6%；今年5月零售業總銷貨價值的修訂估值，則較去年同期升18.5%。按零售商主要類別分析，今年6月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值增加64.3%，為所有類別之最大升幅。
中港澳市場營業額攀升
個股方面，周大福(01929)早前公布截至6月30日止3個月，集團零售值按年增長29.4%。其中，內地零售值按年增長25.2%，香港、澳門及其他市場零售值按年升64%。走勢上，周大福股價10天平均線升穿20天平均線現黃金交叉，技術走勢向好。
英皇鐘錶珠寶(00887)早前亦發盈喜，預期截至今年6月底止6個月，將錄得不少於1.8億元之純利，去年同期純利為8,600萬元。純利增逾一倍是由於內地的零售表現非常理想，以及旅遊復常使香港及澳門的高檔消費重拾升軌，以致總收入上升超過40%。
高端消費情況向好，珠寶股紛紛發盈喜，為市場帶來驚喜，今年上半年的表現均較預期為好。展望未來，政府持續發放消費券鼓勵本地消費氣氛，而內地旅客訪港亦釋放在疫情期間封關的消費意欲，預期下半年的珠寶銷售持續上升。
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