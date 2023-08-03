板塊分析：美國工業板塊重拾升軌

近期美國工業股在未有引起市場注意下創歷史新高。鑑於美國工業板塊歷來在美元轉弱時表現出色，故最近調升美國工業板塊至「增持」，與健康護理及必需消費品行業看齊。

雖然工業板塊成分股中沒有今年升幅顯著的「七大科技巨頭」，但亦可受惠自動化、人工智能（AI）和機械人發展，以及政府的支持政策包括生產設施回流、加大基建、可再生能源、電動汽車、電池和半導體產業等。

數碼革命帶動行業發展 工業板塊涵蓋航天與國防、航空、建築、機械等行業，較低的天然氣價格有利轉化成較低電力成本。目前預期國防、農業設備、從事人工智能軟件和機械人技術的公司會在今輪科技數碼革命中跑贏，而與政府支出相關的基礎設施企業亦會受惠。

各國政府似乎對基礎設施投資採取支持積極態度，美國的基礎設施法案規模加碼至5,500億美元，而歐洲需要進行大量與能源安全相關的投資。

此外，明年的鐵路運輸行業因受惠基數效應，前景較佳，而訂單價格升幅也比整體通脹高。環球國防開支也可能在更長時間內保持較高水平，斯德哥爾摩國際和平研究所的數據顯示，去年全球軍費開支增長3.7%至2.24萬億美元。在衞星產業蓬勃發展和政府太空預算強勁的情況下，太空產業將迎來長期增長。

美元轉弱利好中小型股 美國ISM製造業和服務業指數之間的背馳顯示，隨着滾動式衰退不斷演變，製造業可能已見底，預計工業股2023至2024年每股盈利增速將超過標普500指數，但其18.6倍的遠期市盈率仍略低於標指的18.9倍，亦比其他大型周期性行業如非必需消費品低。

雖然工業股佔標指中不到10%，但它們在中小型股卻佔約20%，而中小型股份也可受惠美元轉弱。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪