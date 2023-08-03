新盤概況：GREENWICH料下周開售

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，目前收票客源上，來自九龍區佔整體約六成，項目有機會在發出銷售安排前再加推，並預計在下周的工作日展開首輪銷售。

該集團其他樓盤亦有新部署。北區高爾夫‧御苑落實下周四起招標發售第6座28樓A室四房天池屋，實用面積1,587方呎，連277方呎平台，連1,119方呎天台，並設有私人游泳池，招標期截至10月31日。

本木推出置業優惠 而同系尖沙咀本木就聯同美聯物業向買家送贈置業優惠。該行住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，昨日起透過該行購買樓盤一手單位的買家，可獲價值約3萬元的「五星酒店住宿連餐飲優惠」，名額共3個，優惠先到先得。

同為恒地旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，最新以631.48萬元售出20樓B6室，為實用面積255方呎的一房戶，呎價約24,764元。

鼎珮集團的長沙灣睿峰昨更新價單，將小部分單位提價約3%。樓盤自今年2月重啟銷售後，已累沽83伙，套現近10億元。

University Hill 2B期沽兩伙 特色單位不乏捧場客，新鴻基地產( 00016 )發展的大埔白石角University Hill第2B期透過招標沽出兩伙特色戶，共涉逾1,510萬元。包括優景閣第3座16樓B5室，實用面積526方呎三房戶，連151方呎天台，成交價約964萬元，呎價約18,329元。同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期第6A座5樓C2室兩房戶，實用面積418方呎，成交價623.55萬元，呎價約14,917元。

據美聯物業統計，今年首7個月整體一手市場錄得的6,843宗成交中，兩房單位有3,008宗佔最多，開放式單位僅432宗佔最少。至於三房或以上單位錄1,259宗，雖按年多約11%，但比2021年同期大跌約58%。