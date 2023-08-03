九龍塘花園平15%售

市況持續積弱，再有豪宅淪為銀主盤並以低價易手。九龍塘花園一個連花園同類單位，新近以約4,300萬元易手，較估價大幅低約15.3%。

海桃灣樓價返12年前 市場消息稱，上址為項目一個地下單位，實用面積約1,804方呎，成交呎價約23,836元。據個別銀行網上估價資料，單位初步估值約5,075萬元，最新售價較估價低約775萬元。據悉，單位2009年購入價約3,000萬元。

至於奧運站海桃灣也錄銀主單位成交，做價僅與12年前相若。消息稱，屋苑2座極高層B室，實用面積約806方呎，成交價約1,900萬元，比網上初步估價低約175萬元或約8.4%，呎價約23,573元。而該單位2011年買入價約1,876萬元，相隔12年只升值約24萬元，漲幅約1.3%。

新界細價屋苑亦錄同類個案。中原王春江表示，荃灣綠楊新邨H座高層8室銀主盤，實用面積約582方呎，三房間隔，開價800萬元放售，放盤近兩個月，減至792萬元沽出，呎價約13,608元，較市價低約3.4%。