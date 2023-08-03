藍天三房賣810萬 8載新低

加息後樓價進一步下滑，東涌藍天海岸套三房連露台單位劈價100萬元後，以810萬元售出，較去年中同類型單位做價低近16%，創8年新低。

中原王文彬表示，上址為6座低層D室，實用面積約803方呎，叫價910萬元放售，減價後成交呎價約10,087元。資料顯示，同座同室單位去年曾售960萬元。

宇晴軒兩年跌價22% 市場消息透露，長沙灣宇晴軒5座高層單位，實用面積約467方呎，日前以768萬元售出，呎價約16,445元。資料顯示，同類型單位於2021年做價曾高達985萬元，樓價回落約22%。

二手盤減幅擴大。中原譚榮輝指，青龍頭豪景花園連錄兩宗頂層連天台戶劈價成交，包括5座單位，實用面積約365方呎，降價近13%，以401.8萬元沽出，呎價約11,008元。

部分業主賣樓價低於估值。富誠地產羅文通稱，鑽石山帝峯豪苑高層E室兩房戶，實用面積約477方呎，約兩個月減價65萬元，獲同區客以715萬元購入，較銀行估價低約6%，呎價約14,990元。