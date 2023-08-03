二手上月120刁慘蝕

增逾40%近半年最多 屯門19宗重災 近期不少業主對樓市前景心灰意冷，並匆匆止蝕離場，拖累7月二手樓貶值個案再度破百宗，期內出現至少120宗，按月回升逾40%，創今年2月後新高。當中，屯門續為重災區，上月湧現約19宗跌價成交，市區以長沙灣最多，同期有至少14宗。

蒸發1.2億 25%鬆綁即沽 二手交投被冰封，6月市場出現的帳面貶值買賣成交，一度回落到至少85宗。踏入下半年，綜合市場資料，7月同類個案按月增至少35宗，期內蒸發樓價金額近1.2億元。當中逾84%屬2018年或以後入市的跌價成交，包括至少30宗為持貨約3年、辣招期滿即損手個案，佔整體比例約25%。

資料顯示，出現的跌價成交中，僅3宗跌價幅度逾三成，當中兩宗屬銀主沽貨，包括北角海峯園中層單位，以1,080萬元轉手，較2019年購入價帳面低約36.5%，為上月跌價幅度最大買賣。

分區方面，屯門細價樓市場表現最慘烈，出現貶值個案最多。其中，旺市時最受追捧的「置樂三寶」損手成交增加，當中麗寶大廈一個實用面積約239方呎單位，僅售262萬元，樓價約6年間帳面貶值約35%。大埔上月亦出現至少10宗同類買賣，不少屬白石角二手屋苑。

油塘新盤快將推出，同區半新盤業主已「跳船」。資料顯示，同區海傲灣1A座高層單位，實用面積約201方呎，以約343.8萬元登記售出，呎價約17,104元。單位於2019年購入，帳面貶值約105.2萬元或逾23%。

部分業主寧願「輸少當贏」。美聯李光浩表示，火炭駿景園5座低層B室，實用面積約594方呎，兩房間隔，獲換樓客以830萬元承接，呎價約13,973元。據了解，原業主於2018年以868萬元買入，帳面貶值38萬元。

港島傳統豪宅區二手樓，持貨逾10年都要蝕使費。消息指出，跑馬地紀雲峰低層單位，去年底以約3,350萬元放售，市傳減至約3,000萬元售出，呎價約19,881元。據悉，原業主於2012年入市，持貨約11年帳面僅賺約11萬元，料扣除使費需損手離場。事實上，該屋苑近年罕聞呎價低於兩萬元的成交。

代理佣金再創今年新低 樓市成交呆滯，地產代理的收入受到打擊。中原指出，公司住宅部7月份佣金收益約1.9億元，略少於6月的約1.95億元，再創今年低位。該行將會維持減舖不減人方針，上月分行數目減少4間，最新約396間，營業員則維持約5,000人。

二手住宅市場貶值個案