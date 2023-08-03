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內地A股股王貴州茅台公布，今年上半年實現營業收入695.76億元（人民幣‧下同），按年增長20.76%，其中673.1億元來自內銷市場；期內淨利潤359.8億元，按年增長20.76%；每股盈利28.64元。
●東銀國際(00668)預計今年上半年錄溢利不少於1,000萬元，較去年同期減少400萬元，主要是銷售花卉及植物減少所致。
●鴻興印刷(00450)料今年上半年錄純利約8,200萬元，較去年同期虧損2,300萬元轉虧為盈，主要是毛利率改善及徵收位於無錫土地所產生的一次性收益逐步入帳。
●大華銀行（UOB Group）公布，今年上半年核心淨溢利31億新加坡元，創歷史新高，按年上升53%，主要受多元化業務利潤增長所帶動。
●金管局公布，國家財政部在港發行120億元（人民幣‧下同）國債，其中30億元5年期國債超額認購2.74倍，中標息率2.52厘；60億元增發2025年國債超額認購2.09倍，中標息率2.2厘；30億元增發2026年國債超額認購3.21倍，中標息率2.3厘。
●經營永安百貨的永安國際(00289)預計，今年上半年將錄得純利2.72億元，較去年同期虧損1.06億元轉虧為盈，主要是期內錄得投資組合收益9,300萬元以及投資物業錄得未實現估值淨收益約1,380萬元，且百貨業務轉虧為盈，賺470萬元。
●國際航空運輸協會（IATA）指全球航空公司正受到供應鏈問題影響，導致新飛機延期交付，亦影響現有飛機的定期維修保養，惜因疫情令不少供應商大幅縮減規模，供應鏈問題可能持續至2025年才完全恢復。
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