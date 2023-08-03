地緣風險升溫 油價3個月高

全球金融風險升溫，為經濟發展及能源需求平添不明朗因素，惟周三傳來中美關係再因台海問題趨緊張，國際地緣風險使然下，油價表現獲支持，紐約期油及布蘭特期油昨日曾同升約1%。

就有關美國回補戰略石油儲備（SPR）一事，由於近期油價持續上升，據報拜登政府再次延遲補充戰略油儲，即可能重蹈今年1月份覆轍。據報當原油價格跌至每桶67至72美元左右時，華府才會購買原油。上周五紐約期油已升穿每桶80美元，昨日更一度升穿82美元，見逾3個月高位，布蘭特期油繼7月累漲逾13%，創一年半最大單月漲幅後，昨日早盤亦曾見85.99美元。

其後美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存破紀錄減少1,704.9萬桶，遠超市場預期，現處於今年1月以來的低位。

BP次季經調整溢利跌69% 英國石油（BP）第二季列帳基準純利按年狂瀉80.64%至17.92億美元，經調整純利亦大降69.36%至25.89億美元，前者主要受煉油利潤率大幅下降、升級和維修活動水平較高，以及石油交易疲弱等因素影響，但該企擬於3個月內回購15億美元股票，並增派股息，第二季增加10%至每股7.27美仙。

上半年累計，英國石油列帳基準純利錄100.1億美元，按年虧轉盈，經調整純利則按年減少48.61%。資本開支按年大升37.66%至79.39億美元，第二季按季升近兩成至43.14億美元，其中11億美元用於收購卡車燃料供應商TravelCenters of America。英國石油維持今年全年資本支出預算為160億至180億美元。