全球央行買金創新高 內地需求增

國際金價周三反彈，現貨金曾企在每安士1,950美元以上水平，相信與投資者對美國債務問題以及中美關係再趨緊張有關，始終黃金是公認的重要避險工具之一。世界黃金協會（WGC）近日發表的第二季需求趨勢報告指，上半年全球央行購入近387噸黃金，創紀錄新高，特別是中國人民銀行黃金儲備共增103噸，加上黃金投資和金飾消費需求持續增長，黃金市場勢頭良好。

今年上半年，全球黃金需求包括場外交易的總量高達2,460噸，按年增5%。撇除直接由交易雙方而非透過交易所進行的場外交易，需求量則跌6%至2,062噸，其中第二季佔920.7噸，包括場外交易的黃金總需求在上季亦按年增7%，達到1,255.2噸，表明全球黃金市場依舊穩健。

金價上半年累漲7.5% 現貨黃金價格上半年累漲7.5%，7月再擴大累計升幅，昨日金價更曾高見每安士1,954美元。雖然第二季金價居高不下，WGC報告指，金飾消費仍舊取得3%按年增幅，相關需求量達475.9噸。據其統計，受去年低基數因素影響，上半年中國金飾需求按年大增17%至328噸，第二季佔132噸，更按年升28%，按季卻挫逾三成。

WGC中國區董事總經理王立新解釋，內地金價高企等因素可能對金飾需求的增長造成阻礙，且上季為內地黃金消費淡季，年底前金飾需求或將逐步回升，因各類消費刺激政策或將有助於金飾需求增長。

黃金投資方面，他續指，金價上漲或引發投資者獲利套現，可能推動本季黃金交易所買賣基金（ETF）流出，但降幅有限，因股市疲弱及本幣貶值情況下，避險需求將發揮關鍵作用。在經濟復甦不確定性背景下，市場避險情緒或將為黃金零售投資提供助力，上季中國金條與金幣總需求為49噸，按年已急增32%。