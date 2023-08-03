香港電訊多賺2% 中期息32.05仙

截至6月底止半年，電訊服務分部的收入按年僅增2.39%至81.59億元，其中本地數據服務收入按年增長6.5%至60.55億元，原因包括結合5G應用與智慧城市方案（包括區塊鏈、人工智能、機器學習及物聯網等）的綜合固網及流動通訊方案，於本港及內地的需求增長加速。

不過，這分部的其他環節增長較弱，其中收費電視收入僅12.05億元，跟去年同期相若；本地電話服務收入更按年倒退11.47%至11.73億元，一來客戶持續轉移至流動通訊及寬頻，二來就是移民潮持續和中小企市場疲弱。

漫遊收入飆1.6倍 6月底，固網電話線路較去年底再減6萬條至228.3萬條，跟2019年6月底相比少了33.3萬條，其中住宅部分過去4年少了24.6萬條。寬頻線路方面，6月底消費市場部分有146.8萬條，按半年回升3,000條，商業市場部分持平於162萬條。

流動通訊分部則見服務收入按年增長4.6%至38.15億元，其中漫遊收入按年躍升1.66倍，6月錄得出境漫遊收入回升至疫情前的八成。電話卡實名制今年實施後，6月底的預付用戶按半年淨減19.1萬戶或13.04%，所幸後付（月費計劃）用戶按半年再淨增6萬戶至338.3萬戶，5G佔比提高至35%，每月每戶平均收入（ARPU）升至189元。

資本開支則按年減少4.46%至11.34億元，原因包括5G網絡去年完成鋪設，期內投資主要涉及提高容量和增強室內覆蓋，以及迎合企業對綜合固網及流動通訊方案需求日增。