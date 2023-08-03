資金轉泊加密幣 比特幣曾越3萬關

隨着美債危機升溫，刺激市場避險情緒，部分資金轉泊加密貨幣市場。比特幣（Bitcoin）周三每枚曾升穿30,000美元關，之後回軟至29,420美元水平，升近2%；以太幣報1,854美元，升逾1%。

微策略擬籌資加注Bitcoin 全球持有最多比特幣的上市公司微策略（MicroStrategy）公布的最新財報顯示，擬進一步出售7.5億美元的股票，以籌集更多資金加注購買比特幣。截至7月31日止，該企共持有152,800個比特幣，總成本為45.3億美元。至於單計第二季，該企則新增12,333個比特幣，是自2021年第二季以來單季最大增幅。

研究機構K33 Research最新發表比特幣研究報告，認為比特幣目前波動性已到達5年的低位，同樣的低波動率僅在2019年1月持續了8日，所以估計比特幣快將有方向性的突破。

幣安傳避規為中國客交易 此外，外媒報道，正當全球加密貨幣交易所「一哥」幣安（Binance）正面臨全球性的監管整頓，此刻保留中國業務對其來說至關重要。雖然中國自2021年起已禁止加密貨幣交易，惟報道引述消息指，單是中國市場，用戶在一個月內經幣安交易900億美元的加密貨幣相關資產，中國市場佔幣安全球交易量的兩成，反映市場需求極大；又指用戶被引導訪問有中文域名的不同網站，然後將其重新傳送至全球交易所，幫助用戶規避限制。與此同時，幣安的調查團隊仍要繼續與內地執法部門合作，在內地逾90萬活躍用戶中偵查潛在的犯罪活動。

另一方面，幣安被美國證交會（SEC）起訴的後續進程亦有新發展。有指幣安高層近日就投票表決，討論是否要停止在美國的營運服務，雖然最終未能過關，但之後又嘗試出售美國分公司，並與另一加密貨幣Gemini以及主權財富基金高層會談。幣安、幣安美國和Gemini的發言人均沒有就事件發表評論。

至於其他市場方面，幣安有傳聞指本月重啟日本市場業務，料將推出34種加密貨幣現貨交易，遠超過日本市場的主要競爭者，涵蓋比特幣和以太幣、DeFi、GameFi和Meme相關的代幣。