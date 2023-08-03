長建賺42億增派息

集團主席李澤鉅在業績報告內表示，全球市場繼續面對加息、通脹高企、經濟疲弱及地緣政治張力帶來的種種挑戰，但集團上半年表現展現堅韌實力。

期內盈利跌幅主要由於外幣兌港元表現走弱及財務成本上升。以業務所在地貨幣計算，業績則增長4%。

期內貢獻最大來自英國業務，盈利達15.92億元，按年跌約5%，乃受UK Power Networks規管重設、英鎊兌港元匯率疲弱，以及通脹高企導致財務費用上升等負面因素影響。以當地貨幣計算，溢利貢獻則與去年同期相若。

澳洲業務的溢利貢獻為8.26億元，按年跌近18%，主因包括Australian Gas Networks及Multinet Gas受到規管重設影響等。以當地貨幣計算，溢利貢獻跌幅收窄至13%。香港及內地業務組合之溢利貢獻為1.02億元，跌近13%，原因在於內地收費道路車流量減少，以及香港水泥業務銷售量下降。

現金120億 物色新機遇 截至6月底，長建持現金120.53億元，負債淨額對總資本淨額比率為9%。李指集團財務根基穩健，可用作物色新增長機遇，以及應對未來挑戰，並重申集團旗下受規管業務之收益及資產基礎與通脹掛鈎，能抵禦現今高通脹環境帶來的負面影響。

電能純利29億多3% 與長建「拍住上」於全球多地投資的電能實業，上半年賺29.59億元，升3.06%，每股盈利增長2.96%至1.39元。其於中國的金灣發電廠，受強勁的工業需求帶動，售電量上升。在荷蘭，AVR-Afvalverwerking B.V.為集團提供持續和穩定的回報，期內共焚化81.7公噸廢物以生產電力、蒸氣及熱能。受惠電價上升，Canadian Power的盈利較去年有所增長。

電能表示，在英國及澳洲兩個主要市場的營運公司受到規管重設影響，未來數月將會專注為相關業務訂立適當的優化策略，以推動持續穩步發展。

投資銀行花旗發表的研究報告指出，未來港燈或要通過增加分派來提升吸引力，即使利潤管制協議下資本開支或較過去5年低約15%，考慮到2024至2028年利潤增長可能放緩，故削港燈目標價3.26%至4.45元。

長建和電能昨日收市後才公布業績，昨日兩者股價表現與大市同步，分別收報40.25元和40.35元；同系日前已公布中期業績的港燈則逆市漲1.25%，收報4.88元。

長建及電能中期業績概要