絲絲講場：滴灌通唔夠3年變獨角獸 估值132億

今次投資者來自歐美、中東、東南亞和大中華等地嘅新進同原始股東，包括大型長線投資機構、私募和風投基金、大學捐贈基金、互聯網平台、零售消費集團等，而投行高盛和律師行富而德分別任財務和法務顧問。

滴灌通自2021年成立，呢幾年投資環境仍然低迷，要喺基金攞錢並唔容易，偏偏佢哋順利完成一輪又一輪嘅融資，仲躋身成為「獨角獸」，不得不佩服小加打得一手好牌。話時話，小加掌舵港交所時，經常游說唔同嘅獨角獸嚟香港上市，唔知佢有無計劃將「親生仔」上市呢？