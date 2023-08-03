印度傳查比亞迪稅務 被指涉少繳款七千萬

據悉，比亞迪在收到DRI通知後已補交有關稅款，但調查仍在進行中，最終或導致該企業要額外繳稅和罰款。外媒引述消息指，印度的電動車進口稅視乎車價稅率為70至100%；進口汽車零部件作本地組裝成電動車用途，稅率為15或35%，但電池和引擎不得預裝車殼內，比亞迪因不符合相關規定而受查。該股昨日收報269元，跌2.11%。