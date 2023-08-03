印度傳查比亞迪稅務 被指涉少繳款七千萬
據悉，比亞迪在收到DRI通知後已補交有關稅款，但調查仍在進行中，最終或導致該企業要額外繳稅和罰款。外媒引述消息指，印度的電動車進口稅視乎車價稅率為70至100%；進口汽車零部件作本地組裝成電動車用途，稅率為15或35%，但電池和引擎不得預裝車殼內，比亞迪因不符合相關規定而受查。該股昨日收報269元，跌2.11%。
福士擬買斷零跑平台技術
此外，內媒指福士汽車（Volkswagen）旗下捷達品牌（Jetta）正在與零跑汽車(09863)洽商合作，捷達很有可能買斷零跑的某一代平台技術，惟零跑汽車對有關傳聞不予置評。零跑股價昨日逆市升1%，收報46.5元。
小鵬汽車(09868)股價昨日急挫近15%，收報70.6元。有傳其自動駕駛副總裁吳新宙將離職，並擬加入美國晶片巨擘英偉達（Nvidia）。
乘聯會數據指，7月份乘用車市場零售銷量173.4萬輛，按年跌5%，按月挫8%；今年累計零售1,125.9萬輛，按年增1%。吉利汽車(00175)亦公布，7月總銷量逾13.8萬輛，按年升約13%；今年首7個月累計銷量亦升13%逾至83.2萬輛。
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