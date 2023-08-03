內地部分城市傳限房企提款

內地房地產業復甦之路未如預期。外媒報道指，內地有地方政府已加大開發商從第三方託管帳戶中提取房地產銷售款的難度，認為此舉可能會令原本已資金緊張的企業更捉襟見肘。報道又指，在房屋銷售下滑、整個行業前景未明之際，這些舉措旨在確保市一級的項目完工率。

報道指，隨着違約事件在整個房地產行業蔓延，監管機構去年放寬部分託管規定，以緩解開發商的流動性壓力。但隨着房地產行業前景惡化，有地方政府由今年第二季開始限制開發商獲得託管資金。

對於內房下半年展望，思睿集團首席經濟學家洪灝表示，內房的黃金期肯定已過，並到達長期發展的中後期，又建議所有的限購限售政策都應該放開，令樓市更加健康地在市場力量的調節下自發地調整走出低谷，而不是說靠一些刺激的政策。他又不贊同「救股市」，認為應該要提振市場信心。

另外，深圳房地產訊息平台數據顯示，7月深圳全市新建商品房成交3,628套，成交面積41.35萬方米，按年下降11.14%。樂有家研究中心監測數據亦顯示，7月深圳二手住宅過戶成交2,259套，按月下跌6%。