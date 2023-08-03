華鼓勵金融機構向中小微企放貸

內地多個部委推出不同措施扶持各類型企業，工信部、中國證監會及財政部等5部門聯合發布《關於開展「一鏈一策一批」中小微企業融資促進行動的通知》，表示為加快構建中小微企業融資促進良好生態，推動中小微企業高質量發展。

通告又指，將建立政府、企業及金融機構的對接協作機制，了解企業融資需求，鼓勵金融機構提供有針對性與多元化金融支持舉措。同時亦提到，金融機構在自願自主等基礎上可對接連上中小微企業合理融資需求。

為繼續加大中小微企的支持，財政部及稅務總局近日連發5項公告，包括對金融機構向小微企業等部分稅收減免政策延續至2027年12月底止；創業投資企業採取股權投資方式直接投資於種子期和初創期科技型企業滿兩年，可按投資額70%抵扣應納稅所得額等，以解決企業融資難又貴問題。

滬上半年人均收入4.2萬居首 企業亦關注人民幣匯價，惟短期壓力未改。周三由官方開出中間價報7.1368兌每美元，按日下調85點子。在岸價下午收報7.1792元兌每美元，跌129點子；離岸價昨晚更曾跌穿7.19水平，低見7.1991的一周低位。

不過，近日內地31省市上半年居民人均可支配收入情況全數出爐，發現有8個省市上半年人均收入超過兩萬元（人民幣‧下同），其中北京和上海均超過4萬元，而北京更首次突破4萬元大關，按年增5%，較首季提高1.4個百分點；上海則以4.28萬元奪冠，上半年增速達到9.9%。

此外，具國資背景的蕪湖城市建設昨首度遞表申請香港上市，初步招股文件，該企在蕪湖市從事提供市政工程及運維服務，現有96個進行中的建設和運維項目，今年底止年度未完工合同項目預計確認收益逾25億元，首4個月持續經營業務收益達9.35億元，按年升77.57%。