亞股震散 日經瀉2.3% 台韓同挫

美國債務評級被調降的消息，風險外溢全球，亞洲股市周三亦為之震盪。日經平均指數昨跌768點或2.3%，收報32,707點；台灣加權指數收跌319點或1.85%，報16,893點；另鄰近地區南韓股市KOSPI指數亦跌50點或1.9%，收報2,616點。南韓政府最新更表示，為了防範惠譽下調美國信貸評級引發國內外金融市場動盪，將會加強市場監督。

日央行：超低利率政策未變 此外，市場正關注日本央行調整孳息率曲線控制（YCC）政策，會否觸發拆倉潮，「沽美債換日債」，影響全球金融市場運作。雖然日本官員未為此開腔回應，但日本央行副行長內田真一表示，央行調整YCC，是使其大規模刺激計劃更具可持續性，為未來經濟和物價條件的任何變化做好準備，而不是退出超低利率的前奏。

另日本央行昨發表6月會議紀錄，顯示部分委員認為，考慮到企業薪酬及定價行為變化，國內通脹可能會維持高於央行2%的目標；亦有委員指，不排除央行低估了日本通脹可持續性的可能性。

日央行同日公布，7月貨幣基礎連跌11個月，按年降幅再擴大至1.3%，平均餘額報663.35萬億日圓。惟在市況不穩下，資金未見泊入日圓避險，日圓兌每美元昨在142水平上落，折合每百日圓兌港元報5.46算。

南韓通脹2.3% 創25個月低 此外，泰國央行貨幣政策委員會昨亦一致投票決定將指標利率上調25點子至2.25厘，符預期，是連續第7次上調基準利率，利率升至逾9年來最高。泰央行聲明稱，考慮到經濟持續擴張，貨幣政策應將通脹維持於目標範圍內，而在高度不確定性展望下，更高的政策利率可為未來保留政策空間。

至於南韓7月通脹則連續第6個月放緩，且放緩幅度超過預期。7月消費物價指數（CPI）按年升2.3%，低於6月的2.7%，創25個月低。分析指，相關經濟數據將成為南韓央行在本月底議息的關鍵考慮因素。

新西蘭統計局公布，第二季失業率按季升0.2個百分點至3.6%，略高於市場預期的3.5%；薪酬年通脹率降至4.3%，有見頂迹象。當地央行指，為控制通脹，已將利率升得很高，經濟也陷入停頓，失業率應會續升。