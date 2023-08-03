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恒指曾插535 又失兩萬關

港股昨日午後愈跌愈深，曾低見19,475點。（中新社圖片） 港股昨日午後愈跌愈深，曾低見19,475點。（中新社圖片）
港股昨日午後愈跌愈深，曾低見19,475點。（中新社圖片）
北水掟騰訊美團 科網金融股領跌
美國突然被惠譽剝奪AAA的最高主權信用評級，對全球產生強大的風險溢出效應，加上日前出爐的內地經濟數據持續疲軟，港股兩萬點關又告失守！周三恒生指數低開過百點後，跟隨外圍下挫，午後更曾插逾500點，收報19,517點，跌493點，連跌兩日兼失守100天平均線。
恒指昨低開108點，報19,902點，早段跌幅曾縮至30點，高見19,981點，之後大市愈跌愈深，午後曾跌最多535點，低見19,475點，全日仍跌2.46%。國企指數報6,669點，跌185點或2.7%；科技指數報4,388點，跌149點或3.29%。港股總成交1,135億元，沽空比率15.99%；北水經港股通淨買入4.02億元。
惠譽：內銀淨利潤或削5%
大型科網股拖低大市，遭北水淨賣出5.84億元的騰訊控股(00700)跌2.99%，報343.4元。美團(03690)同樣遭北水淨沽1.39億元，股價跌3.29%至140.7元。百度集團(09888)挫3.74%，阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)分別跌2.75%及3.47%。
為提振內地樓市，中國人民銀行日前聯同國家外匯管理局開會提及「指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率」，隨即嚇冧一眾內銀股。評級機構惠譽估計，若銀行按照央行指導，以較低利率置換存量貸款，銀行業的淨利潤可能會下降1至5%。
郵儲銀行(01658)昨日股價跌5.38%；建設銀行(00939)、招商銀行(03968)、工商銀行(01398)跌幅介乎2.9至3.11%；交通銀行(03328)及農業銀行(01288)同跌逾2%。
其他金融股普遍捱沽，恒生銀行(00011)再挫4.14%，友邦保險(01299)跌2.46%。滙豐控股(00005)績後即使獲券商唱好，高盛更上調對其目標價至84元，可是股價全日回吐3.16%，報64.2元。日前滙控公布擬展開最多20億美元回購計劃後，昨公布已與Merrill Lynch訂立協議，後者可於8月3日至不遲於10月26日期間購買並同時向滙控出售有關股份。
港元一個月拆息見5.42厘
此外，醫藥股現沽壓，翰森製藥(03692)跌6.81%，中國生物製藥(01177)跌5.08%，兩股成表現最差藍籌股。石藥集團(01093)、京東健康(06618)及阿里健康(00241)跌幅介乎3.76至4.92%。
另外，港元拆息昨日全線上升，並升穿5.4厘。與樓按相關的一個月拆息報5.42988厘，按日升0.11893厘，創2007年10月18日之後新高，連升6個交易日。另一星期及兩星期拆息分別報5.42958厘及5.43173厘，按日抽高逾0.14厘。
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