恒指曾插535 又失兩萬關

北水掟騰訊美團 科網金融股領跌 美國突然被惠譽剝奪AAA的最高主權信用評級，對全球產生強大的風險溢出效應，加上日前出爐的內地經濟數據持續疲軟，港股兩萬點關又告失守！周三恒生指數低開過百點後，跟隨外圍下挫，午後更曾插逾500點，收報19,517點，跌493點，連跌兩日兼失守100天平均線。

恒指昨低開108點，報19,902點，早段跌幅曾縮至30點，高見19,981點，之後大市愈跌愈深，午後曾跌最多535點，低見19,475點，全日仍跌2.46%。國企指數報6,669點，跌185點或2.7%；科技指數報4,388點，跌149點或3.29%。港股總成交1,135億元，沽空比率15.99%；北水經港股通淨買入4.02億元。

為提振內地樓市，中國人民銀行日前聯同國家外匯管理局開會提及「指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率」，隨即嚇冧一眾內銀股。評級機構惠譽估計，若銀行按照央行指導，以較低利率置換存量貸款，銀行業的淨利潤可能會下降1至5%。

另外，港元拆息昨日全線上升，並升穿5.4厘。與樓按相關的一個月拆息報5.42988厘，按日升0.11893厘，創2007年10月18日之後新高，連升6個交易日。另一星期及兩星期拆息分別報5.42958厘及5.43173厘，按日抽高逾0.14厘。

金融科網板塊周三捱沽