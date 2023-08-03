沃爾瑪連續10年收入冠全球

世界500強企業首10位

雖然美國國際競爭力褪色，但美國企業仍保住世界前列地位！美國零售巨頭沃爾瑪連續10年摘下世界500強排行榜冠軍寶座，為全球收入最多的公司。不過，該榜的中資企業與美國企業數量不相伯仲，反映兩國的競爭差距已大為拉近。

《財富》公布2023年世界500強榜單，在列企業的營業收入總和約為41萬億美元，按年上漲8.4%。進入排行榜的門檻，即最低銷售收入，也從286億美元躍升至309億美元。不過，受全球經濟下行影響，今年所有上榜公司的淨利潤總和按年減少6.5%，約為2.9萬億美元。

500強榜中美企數量相近 值得注意的是，今年包括香港在內的中國上榜企業數量近15年來首次下滑，比上年減少一家，為135家，美國上榜公司數量按年增加12家，至136家，反映兩國已形成「雙頭並進」的局面，在大企業數量上，均領先全球其他國家和區域。

不過，上榜中國企業盈利不及排行榜平均水平，僅有4個領域企業銷售收益率超過5%，而上榜的中資企業平均盈利為39億美元，不及美企的80億美元，也未達到全榜單500家企業的平均利潤58億美元。《財富》稱，貿易、疫情和戰爭3大事件改變了全球經濟，全球產業鏈開始了全面重構。外部的經濟、政治、軍事衝突極大地影響了中國經濟及中國企業的發展，並直接影響到進入排行榜的中國企業。