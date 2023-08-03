AMD擬增產AI晶片撼英偉達

混亂的政局令美國再被下調主權信貸評級，並未改變創新科技層出不窮的經濟底蘊。超微半導體（AMD）準備在今年第四季提高人工智能（AI）晶片「MI300」的產量，屆時會將它推出，挑戰英偉達（Nvidia）。

AMD行政總裁蘇姿丰稱，顧客對「MI300」很感興趣，拍心口保證明年供應充足；明言正增加AI相關的研發開支，並已訂下AI晶片及軟件的發展計劃，務求成為公司日後的重要增長動力。

鑑於「MI300」的性能超出美國對華技術管制所訂下的標準，蘇指AMD會一邊完全遵從美國的出口管制，一邊像英偉達那樣準備「閹割版」，「我們相信專為尋求AI解決方案的中國客戶開發產品蘊藏機遇，會繼續朝着這個方向努力。」

料本季收入回升2.4% 業績方面，AMD上季總收入按年下跌18.18%至53.59億美元，處於指引範圍的中間值，面向個人電腦（PC）的晶片銷售額縱使按年下滑53.62%至9.98億美元，仍優於市場預期，可是數據中心晶片的銷售額按年倒退11.1%至13.21億美元，差過市場預期。

期內列帳純利按年倒退93.95%至2,700萬美元，但撇除部分項目後，按年僅少賺44.46%至9.48億美元，每股58美仙，稍勝市場預期。

展望本季，AMD指引總收入介乎54億至60億美元，以中間值57億美元計，按年增長2.42%，即有機會扭轉之前兩季俱跌的頹勢，預計PC及數據中心晶片收入按季會以雙位數的百分比幅度反彈，經調整毛利率有51%。

Arm傳最快下月招股 另外，市傳為AMD等晶片公司提供晶片指令架構的英國科技公司Arm，目標是最快9月以600億至700億美元的估值招股，擬於9月首周進行路演（會見投資者），翌周就定招股價。市場視之為投資者對AI晶片興趣殷切的信號，據報管理層仍不放棄讓上市估值達到800億美元，現階段難說成數多大。