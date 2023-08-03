耶倫轟引用過時數據 忽視經濟回暖

自2011年標普下調美國主權評級後，事隔12年後惠譽亦將美國降級，意味3大國際評級機構中只剩穆迪維持對美國的最高評級。消息引起了美國政府官員的強烈反對，財長耶倫批評，惠譽此舉是基於「過時數據」，忽視了美國經濟的韌性，並指上季度經濟增長強勁。她重申，美國國債仍然是眾所周知，世界上最安全和流動性最好的資產。

儘管耶倫試圖引述經濟表現去反駁惠譽的觀點，但確實不具備太大的說服力。惠譽下調美國評級的主因在於政府財政問題，美國經濟前景如何根本不是重點，而且財政問題的積壓對經濟損害是長期問題，就算最新的經濟增長強勁，也不能夠否定債務危機帶來的潛在風險。

曾掌聯儲 狂印鈔買債釀災 事實上，耶倫本人正正就是美國債務危機的罪魁禍首之一。奉行「新興凱恩斯主義經濟學」的耶倫，曾經擔任聯儲局主席，她與同為聯儲局前主席的伯南克均支持同一種經濟學說，強烈支持以擴張的貨幣及財政政策催谷經濟。要知道聯儲局不斷印鈔的「量化寬鬆（QE）」政策正是源於這一學說，而自2008年金融海嘯以來，該局不斷印鈔買美債，實際上也是在鼓勵美國政府瘋狂增加發債規模，擴大開支。而耶倫於2021年起出任美國財長後，亦配合總統拜登擴張財政開支，導致美國財政走上一條不可持續的道路。

不過，基於這次已是美國第二次遭大型機構下調評級，市場似乎並未太擔心，美匯指數於102關口附近徘徊，10年期美債孳息率則仍處於4厘水平。事實上，惠譽在降級後亦將美國的評級展望由「負面」改為「穩定」，意味着進一步下調評級的機率有限。

惠譽亦明確提到，有兩大因素可能重新上調評級，一是美國改善公共財政情況，解決入不敷支的問題，降低債務佔國內產總值（GDP）的問題；第二則是扭轉管治惡化的趨勢。