美搞脫鈎不歸路 中國製造闢新道

中美博弈，製造業是主戰場。美國開打貿易戰、搞制裁黑名單、限制美國資金與人才涉足中國戰略產業，並聯同盟友禁售關鍵晶片及設備予華，目的就是重構全球產業鏈，並將中國排除於外。在這個背景之下，見到疫後中國製造業仍然捱打，並不讓人意外，更要有心理準備，更大的難關還在後頭，得全力提升全產業競爭力，並強化「雙循環」戰略，才能爭取話語權。

大國經濟，製造業被視為核心支柱產業，既是立國之本，也是強國之基。自中國加入世界貿易組織後，中國製造業在美國主導的全球化模式下迅速發展，世界各地互惠互利，創造多贏。直至長年缺乏體制改革的美國，自身經濟問題愈搞愈禍，更將槍頭對外，認定中國是敵人，遂開打貿易戰，疊加新冠疫情期間供應鏈一度斷裂，中國防疫政策與國際脫軌加劇矛盾，內外需求急速收縮，市場預期轉弱的現象在疫後持續，這正正就是如今中國製造業所面對的困境，產業鏈景氣時隔兩個月後再度重回50以下的收縮區域，相信往後表現仍會反覆。

事實上，如今「中國製造」面對的問題十分複雜。自中美博弈開展及疫情衝擊後，各地都改變了過去首重高效與低成本的原則，轉而高度重視供應鏈的自主可靠與安全性。自此，中國的中低端製造業既面對如越南、印度等亞洲其他經濟體搶單，高端製造業就面對美國的激烈圍堵。這情況不可能在短期內能扭轉，意味中國製造業要繼續捱打。

外部環境起了巨變，中國製造業得「以變應變」。既要走「專精特新」的專業化和差異化路線，全面提升競爭力，同時也不能再過於依賴出口，得發掘更多內部需求，以支持產業化及技術自主，抗衡外部衝擊，此謂之內、外「雙循環」戰略。

對此，中國的新能源汽車產業可謂做了成功示範。十多年的研發努力，包括原材料庫存及發展相關消費市場等各方面的產業規劃，如今中國掌握新能源汽車自主技術，並成功量產，暢銷內地市場，帶動汽車業朝向環保減碳、電動化、智能化和數碼化發展，近年更開始進軍世界各地，搶佔傳統汽油車的市佔率。

值得留意，中國的電動車產業還是靠民營企業而非國企來搞起。可見製造業要走「專精特新」路線，能擔當這面大旗的正正就是民企，故近兩月當局連環力挺民營經濟並出台新措施表明心迹，算是走上正確發展道路。得讓民企百花齊放，構造利好氛圍，推動創新科研便能事半功倍。同時，積極的產業布局為戰略性新興產業構建產業集群，將中高端戰略產業做大做強，自能為行業長遠發展鋪平道路。

除了電動車產業之外，圍繞新能源技術的產業革命仍處開端，「綠色製造」有可觀的發展潛力，有足夠的空間讓中國與美國等先進經濟體在新賽道公平競賽。如今中美各自都在調整產業政策，嚴陣以待。最重要的是，兩國堅持在和平的基礎下競爭。如是者，變化雖帶來不明朗因素，也能為全球經濟長遠可持續發展提供新出路。