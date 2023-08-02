股市估市：華政策綻放投資機遇

7月內地政治局會議召開之前，投資者原先預期不高，最終內容略有驚喜。當局就經濟判斷時提到新的困難及挑戰，要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節及政策儲備，態度趨向積極務實。市場焦點在於如何落實「優化房地產政策」、「化解地方債務風險」以及「活躍資本市場」。

近期市場風險偏好改善，就內地政策內容發掘主題，大市成交明顯回升。預期在政策推動下，港股短期表現向好，惟延續性仍需觀望政策成效。上市公司陸續公布業績，盈利預測能否獲調高，將會是另一關鍵，預計恒生指數可上試4月高位20,864點。

中航信息業務步復甦期 板塊方面，內地推28條措施促進民營經濟發展，擴大民間投資。其中，提到支持民企參與重大科技，牽頭承擔工業軟件、雲計算、人工智能、工業互聯網等領域；並推動平台經濟健康發展，持續推出平台企業「綠燈」投資案例。內地平台經濟監管環境趨向穩定支持，連帶加息周期進入尾聲，對增長股估值壓力料會改善。

公司核心業務具備較強護城河及良好的自由現金流，未來有條件增加派息。中航信息現價對應2024財年預測市盈率15倍，低於5年平均值，後市上望17.22元，支持位13.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）