啟朗苑未補價呎售1.53萬貴絕

整體住宅樓價向下，新居屋卻逆市破頂。啟德啟朗苑有單位於未補價第二市場以呎價逾1.53萬元易手，創全港同類市場的歷史新高。

市場消息透露，上述單位為A座中層2室，實用面積約384方呎，開價620萬元放售，放盤約一個月，即以590萬元售出，呎價約15,365元，打破同屋苑1月創下的約15,247元舊紀錄。上址於2019年一手購入，帳面升值逾1.08倍。

公居屋交投月跌10% 第二市場交投持續回落，據香港房屋委員會資料，7月同類市場公屋及居屋錄132宗成交，同期計屬近8個月最少，按月少約10%。6月全月錄232宗，按月再挫約23.4%，連跌4個月。

部分居屋跌至公屋價。中原關偉豪稱，將軍澳頌明苑C座低層3室，實用面積約401方呎，減價22萬元，於第二市場以258萬元售出，呎價約6,434元。

鰂魚涌居屋康山花園再錄成交。美聯蔡玉峰指出，屋苑7座高層G室三房戶，未補價以626.8萬元轉售予同區用家，呎價約10,588元。