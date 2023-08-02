二手市弱：嘉湖三房鬆綁賣590萬 蝕60萬

藍籌屋苑相繼失守，天水圍嘉湖山莊套三房單位，放盤約兩個月劈價65萬元，以590萬元沽出，原業主持貨約3年辣招期滿即沽，帳面虧蝕約60萬元，期內跌價逾9%。

祥益林家倫表示，上址為景湖居14座高層A室，實用面積約635方呎，5月初以655萬元放售，獲同區客購入，呎價約9,291元，單位於2020年以650萬元購入。

鰂魚涌太古城呎價再跌穿1.6萬元。中原王秀芬指，屋苑8月錄首宗買賣，寧安閣中高層F室兩房戶，減價35萬元，以825萬元易手，以實用面積約530方呎計，呎價約15,566元，較2021年底同類型單位做價低逾17%。

部分放盤業主在加息後擴大減幅。香港置業吳志輝指，荔枝角美孚新邨3期百老匯街51號中層A室三房戶，實用面積約657方呎，以約860萬元放盤約兩個月後，減至748萬元吸客，即獲洽購，最終售710萬元，呎價約10,807元，低市價約5%。

豪景移民盤呎價$7603 私人屋苑有移民盤劈至每方呎「7字頭」沽貨。中原譚榮輝透露，青龍頭豪景花園23座低層A室，實用面積約1,381方呎，原業主移民賣樓，大減150萬元，以1,050萬元售出單位，呎價約7,603元。

各區蝕讓成交愈趨普遍。美聯楊浩然表示，大埔太湖花園5座中層G室兩房戶，以525萬元放售，減價至500萬元獲承接，呎價約14,085元，單位約5年帳面蒸發60萬元。

朗濤持貨4年貶值38萬 該行汪子龍又指，同區白石角朗濤8A座低層D室，套兩房設計，市場放盤約一年，獲外區客議價112萬元，以938萬元承接，呎價約12,245元，約4年帳面貶值約38萬元。

二手交投已被冰封。中原王勤學稱，上月元朗區全月僅錄約59宗二手買賣，創近4年新低，新元朗中心4座中層H室三房戶，累減47萬元，終以788萬元沽出，呎價約12,332元。