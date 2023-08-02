新盤概況：親海駅II睇樓客有賞

料3日8000人參觀

長實營業部首席經理郭子威表示，項目由剛過去的周一起，一連3日率先開放展銷廳予代理參觀，預料3日合共可錄逾8,000參觀人次。該公司營業經理陳詠慈指，購入單位的買家視乎戶型，分別可獲價值等同一萬至3萬元的A.point（AlipayHK積分）。