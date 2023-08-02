新盤概況：親海駅II睇樓客有賞
逆市下推售新盤，發展商各出奇謀推優惠作宣傳造勢。長實集團(01113)油塘親海駅II，有望日內公布首張價單。項目繼早前推出定息付款計劃後，最新公布夥同電子支付平台送出優惠，除了購入單位之外，到展銷廳參觀示範單位的睇樓客亦可獲贈等同50元的積分。
料3日8000人參觀
長實營業部首席經理郭子威表示，項目由剛過去的周一起，一連3日率先開放展銷廳予代理參觀，預料3日合共可錄逾8,000參觀人次。該公司營業經理陳詠慈指，購入單位的買家視乎戶型，分別可獲價值等同一萬至3萬元的A.point（AlipayHK積分）。
發展商計劃將送出總消費價值不少於150萬元的相關積分。另住客將來亦可通過上述電子支付平台繳交管理費。
GREENWICH傳收逾350票
市區盤軟銷步伐未停，恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH收票反應不俗，市傳過去4日接獲逾350張入票，按首兩張價單共84伙計，超額認購逾3倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，自加推價單2號後，兩房單位頻頻接獲查詢，尤其受家庭客歡迎。
MOUNT POKFULAM提供7幢洋房
港島區有洋房新盤登場。宏安地產(01243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道項目，昨公布命名為MOUNT POKFULAM。宏安地產執行董事程德韻表示，該盤提供7幢洋房，各設獨立門牌，並配備私人花園、獨立車庫、升降機及私人泳池，更提供軍事級保安系統。資料顯示，項目預計關鍵日期為2024年1月31日。
嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號的緹外，於周六標售2座5樓B室，實用面積4,364方呎，四套房間隔。
大埔白石角海日灣COURT D第2座的10樓B室三房戶，最新以2,631.6萬元招標沽出，呎價約19,307元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：