舊樓准63億強拍破頂

據相關文件，上述物業位於英皇道983至987A及濱海街16至94號，位置鄰近太古坊二座，即包括瑞士樓等16幢舊樓，物業樓高8至11層，於1959至1962年期間落成，地盤面積約4.39萬方呎。

擬重建發展商住用途 恒地發言人指出，集團與合作夥伴對項目獲准強拍表示歡迎，公司將會參與日後進行的強制拍賣，若成功投得所有業權，現時計劃將重建發展作商住用途。

資料顯示，對上最大宗單一強拍個案為同區華廈工業大廈重建項目，今年5月獲頒令強拍，底價51.25億元。不過，申請人太古地產其後自行收購餘下單位或業權，最終毋須進行強拍。

翻查資料，是次獲得強制拍賣許可的鰂魚涌項目，發展商曾計劃重建為兩幢甲級商廈，惟2019年遭城市規劃委員會否決，理據是該地盤被劃作高密度發展的住宅地帶，作商業發展並不符合規劃意向，該組財團其後覆核有關判決，亦未能成功。

因此，上述地盤將作商住綜合發展，並已於去年獲屋宇署批出建築圖則，准建兩幢28層高分層大樓，另設兩層地庫及3層平台，住宅及商業樓面分別約36.83萬方呎及7.24萬方呎。

市況差 新收購料減慢 美聯測量師行董事林子彬認為，新近獲批強拍的重建項目，大多在4、5年前已展開收購程序。惟目前市況波動，加上利息及樓市辣招等高昂成本下，相信發展商啟動全新收購的步伐將減慢。

他續稱，市區地段發展較為成熟，故區內的舊樓仍會受到地產商垂青，始終土地還是有釋放的需要。而政府提出放寬強拍申請門檻，雖然細節仍有待落實，但相信大方向仍屬正確，現時不少樓宇的老化問題，已不是透過維修可以解決，部分尚欠少許業權才達強拍要求的併購項目，或可受惠於條例放寬而加快重建。