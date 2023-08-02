百勝次季多賺1.3倍 冀提振銷售

她指出，內地經濟增長速度比其他地區仍高，以「內地市場咁大夠公司食」形容，在所有城市仍有開店空間，且集團開店具靈活性，包括大、中、小型及外賣門店，加上旗下品牌的定價多元化，有高中低價格選擇，滿足不同客人需要，而集團會爭取合理利潤，令盈利穩步上揚。

有信心全年淨開1300店 集團首席財務官楊家威稱，提振銷售仍然是集團的重點，將繼續保持靈活，不斷擴大門店網絡，推動長遠可持續增長。另外，已準備了不少新產品及營銷活動以把握暑假商機。今年第二季收入和利潤都創第二季度歷史新高。雖然同店銷售額仍低於2019年疫情前同期水平，但第二季的收入和經營利潤較疫情前分別增長25%和26%。

該公司上半年淨利潤按年飆1.66倍至4.86億美元，每股盈利1.16美元；總收入55.71億美元，按年升16.15%。截至6月底，門店總數達1.36萬家。屈氏提到，隨着上半年淨新增655家門店，有信心實現全年的淨新增約1,100至1,300家門店目標，透露新店租金較平，會關掉部分效益低的門店，部分則會與業主傾減租，有的市中心門店租金可減半。