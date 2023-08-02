比亞迪首7月銷量多88% 瑞銀唱好理想

埃克森傳與Tesla等洽鋰供應

此外，外媒報道美國最大石油企業埃克森美孚與電動車巨頭特斯拉（Tesla）、福特和福士在內的電動車生產企業，以及電池生產商三星及SK On等商討，向對方供應電池主要材料鋰的可能性，惟有關商討仍處於初步階段。