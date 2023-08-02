比亞迪首7月銷量多88% 瑞銀唱好理想
比亞迪股份(01211)7月新能源汽車銷量約26.21萬輛，按年增長61.3%；首7個月累計銷量151.77萬輛，按年增88.81%。公司宣布上月與森那美汽車合作，在馬來西亞推出旗下海豚車型，是繼ATTO 3車型後在當地推出的第二款純電動汽車；又指至今在馬來西亞已有8家門店正式營運，未來會與合作夥伴加強經銷網絡，令服務點遍布馬來西亞各個城市與地區。
「造車新勢力」之一的理想汽車(02015)7月共計交付新車3.41萬輛，按年增長227.5%，並已連續兩個月交付量突破3萬輛，今年累計交付量已達17.32萬輛。瑞銀發表報告指，視該股為中國電動汽車初創企業首選，同時將其美股目標價從31美元上調至53美元，並將今、明兩年的交付量預測上調至33萬輛及49.4萬輛，重申「買入」評級。
埃克森傳與Tesla等洽鋰供應
此外，外媒報道美國最大石油企業埃克森美孚與電動車巨頭特斯拉（Tesla）、福特和福士在內的電動車生產企業，以及電池生產商三星及SK On等商討，向對方供應電池主要材料鋰的可能性，惟有關商討仍處於初步階段。
另邊廂，日本汽車生產大廠豐田汽車今年6月份全球銷量增長9%，而中國市場的產量則下降18%至16.79萬輛。至於豐田在內地的合作夥伴廣汽集團(02238)，旗下的新能車品牌埃安7月銷量達4.5萬輛，按年增80%；首7個月累計銷量25.44萬輛，按年增103%。
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