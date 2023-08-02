港燈半年純利9.8億 派息15.94仙

期內股份持有人應佔溢利為9.82億元，升9.84%。該企主席霍建寧於業績報告內表示，港燈已於6月份向政府提交2024至2028年度發展計劃，當中提到未來5年擬議資本投資，目前正就現行《管制計劃協議》的中期檢討與政府及主要持份者展開磋商。

至於過去2019至2023年度發展計劃的其中一個「由煤轉氣」重大基建海上液化天然氣接收站，在上月初落成並投入商業運作。該企同時繼續興建第3台380兆瓦燃氣發電機組，預計在2024年初投產，以及至今為逾半客戶安裝智能電錶，共逾30.3萬個。展望未來，港燈已開始研究如何透過區域合作輸入零碳電力，並會與政府合作規劃在將軍澳興建電力接收站的可行性。

業績報告內解釋，加息導致財務成本高企而令期內溢利大幅受壓。截至6月底，其總負債為68.81億元，其中包括銀行借款54.21億元，該等借款主要用作收購海外業務及為部分海外業務提供一般流動資金。期內之銀行借款利息開支總額為1.3億元，負債淨額對總資本淨額比率約為54.18%，兩者按年分別上升2.22倍和上升5.14個百分點。

主席李澤鉅在業績報告內指，上半年財務成本之增升較來自營運復甦的溢利增長猶有過之。於下半年度，有信心業務營運將保持動力，進一步收復疫情期間的失地，惟利率上升將繼續對整體溢利增長帶來挑戰。