港燈半年純利9.8億 派息15.94仙
由於天氣較為和暖，加上香港的經濟與商業活動在抗疫措施撤銷後逐漸復常，負責為港島區供電的港燈電力投資(02638)公布，截至6月底止的上半年售電量按年上升3.3%，但相比新冠疫情爆發前的2019年上半年仍然下跌5.8%。儘管如此，期內港燈收入增6.86%至52.29億元；可供分派總額維持14.08億元，折合每股份合訂單位的中期分派持平於15.94仙。
期內股份持有人應佔溢利為9.82億元，升9.84%。該企主席霍建寧於業績報告內表示，港燈已於6月份向政府提交2024至2028年度發展計劃，當中提到未來5年擬議資本投資，目前正就現行《管制計劃協議》的中期檢討與政府及主要持份者展開磋商。
至於過去2019至2023年度發展計劃的其中一個「由煤轉氣」重大基建海上液化天然氣接收站，在上月初落成並投入商業運作。該企同時繼續興建第3台380兆瓦燃氣發電機組，預計在2024年初投產，以及至今為逾半客戶安裝智能電錶，共逾30.3萬個。展望未來，港燈已開始研究如何透過區域合作輸入零碳電力，並會與政府合作規劃在將軍澳興建電力接收站的可行性。
受累加息 長江生科溢利減43%
同屬長和系的長江生命科技(00775)則備受加息困擾，今年上半年收入雖上升1.51%至25.79億元，但股東應佔溢利降43.31%至3,691.2萬元；每股基本盈利0.38仙，不派發中期股息。
業績報告內解釋，加息導致財務成本高企而令期內溢利大幅受壓。截至6月底，其總負債為68.81億元，其中包括銀行借款54.21億元，該等借款主要用作收購海外業務及為部分海外業務提供一般流動資金。期內之銀行借款利息開支總額為1.3億元，負債淨額對總資本淨額比率約為54.18%，兩者按年分別上升2.22倍和上升5.14個百分點。
主席李澤鉅在業績報告內指，上半年財務成本之增升較來自營運復甦的溢利增長猶有過之。於下半年度，有信心業務營運將保持動力，進一步收復疫情期間的失地，惟利率上升將繼續對整體溢利增長帶來挑戰。
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