人行外管局擬化解地方債穩外匯 減房貸息

中國人民銀行公布，該行與國家外匯管理局2023年下半年工作會議，強調統籌協調金融支持地方債務風險化解工作；繼續有力實施穩健的貨幣政策，持續改善和穩定市場預期，為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境，並要求加強改善外匯政策供給，維護外匯市場穩健運行；更提到要支持房地產市場平穩健康發展，包括指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

另邊廂，中指研究院發布最新數據顯示，7月全國100個城市新建住宅平均價格為每方米約1.61萬元（人民幣‧下同），按月下跌0.01%，跌幅與6月持平；二手住宅平均價格約每方米1.56萬元，按月跌0.39%，跌幅較6月擴大0.14個百分點。數據顯示，7月市場繼續降溫，二手房價按月下跌城市數量增至96個。新建住宅方面，7月重點城市整體推盤量較6月減少，多數城市樓市交易呈持續疲軟態勢。

基金公司安本就預期，未來幾周和幾個月內，內地政府可能會推出更多寬鬆政策，如降低大城市購買第二套房的首付比例及進一步放寬二三線城市的購房限制，令買家更容易購買更多房產，同時令房地產業獲得更多支持。