華中小製造業重陷收縮

中央再推28條撐民企 鼓勵投資科技 內地當局連日為內地經濟打強心針，繼周一「20條」谷消費，周二再推「28條」撐民營企業。事實上，內地經濟疫後復甦仍顛簸，7月份反映中小型民企狀況的財新中國製造業採購經理指數（PMI）意外重陷收縮區間，直插至與1月份並肩的今年低位，其報告仔細描述人民群眾的米飯班主如何苦撐。

庫存上升 用工規模續跌 7月該指數跌1.3個百分點至49.2，遠遜市場預期的50.3，為4月之後再度低過50的榮枯線，就算生產經營預期指數在榮枯線上方微升，仍低於長期平均值。製造業PMI之所以下跌，主要是新業務再現收縮，扭轉之前兩個月銷售的增長，國內外市況皆相對疲弱，削弱客戶需求，「企業普遍提到產量大於銷量，並非主動補（充）庫（存）」，成品庫存遂現去年10月後首次上升，採購活動也自今年初以來首現輕微收縮，同時他們輕微降低產量，為1月後首次減產，問題是當一些供應商因應需求減弱而試圖壓降庫存，又令供應鏈表現略為惡化。

與此同時，7月平均投入成本降幅縮窄，價格競爭策略和客戶議價等卻令製造業產品整體售價繼續下降。市場預料內地該月的居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）分別按年跌0.3%及4.3%。結果，7月製造業用工規模連續第5個月下降，即使跌勢稍為紓緩。

人幣軟 每百港元兌92 數據出爐後，離岸人民幣低見7.1836兌每美元，跌0.51%，每百港元升越92元人民幣。市傳內地外匯監管部門近幾周透過「窗口指導」要求商業銀行減少或押後購買美匯，以免加劇人民幣貶值。財新智庫高級經濟學家王喆表示，現時貨幣政策對供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項，「保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重」。

就在此際，發改委聯同多個部門下發28條《實施促進民營經濟發展近期若干舉措的通知》。它較多是向民企宣示國家重視和制度改良，如文末提到地方促進民企發展做得好有賞。體制改革綜合司司長王善成介紹，一些地方和部門仍對民企設不合理准入限制，《意見》就是明確要求「持續破除」，還要持續縮減市場准入負面清單。

《意見》中關於「促進公平准入」的多達10條，包括「推動平台經濟健康發展，持續推出平台企業『綠燈』投資案例」；挑些有一定收益、條件較成熟的國家重大工程和補短板項目，鼓勵民間參與；「支持民營企業參與重大科技攻關」。

資金方面，《意見》提到不得拖延出口企業退稅辦理時間、「延長普惠小微貸款支持工具期限至2024年底，持續加大普惠金融支持力度」。同時要透過打擊「造謠抹黑民營企業和民營企業家的『網絡黑嘴』和『黑色產業鏈』」等，「營造良好氛圍」。

另邊廂，鴻海與印度最南端的泰米爾納德邦，就投資160億盧比興建電子部件廠簽訂意向書，其後再傳該集團擬在鄰近的卡納塔克邦多花5億美元建兩廠生產部件，逐步減低供應鏈側重中國的風險。同時有傳印度官員向有意在當地設廠的特斯拉（Tesla）表示，其中國供應商在印度設立全資廠房恐難獲批，應該讓他們與印度企業組成合資公司。

內地財新製造業PMI 中央扶持經濟政策舉隅