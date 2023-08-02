澳息不變 或再收緊幣策 澳元軟

澳洲央行連續第二個月暫停加息，將基準利率維持在4.1厘，但利率仍是2012年以來高位，市場原先預期為加息0.25厘。央行指，可能需要進一步收緊貨幣政策，提高利率助建立更可持續的供需平衡。消息公布後，澳元兌美元跌逾1%，報66.41美仙，折合兌港元見5.17算。

央行表示，家庭消費充斥不確定因素，住房投資同樣疲弱，當地經濟正經歷一段低於趨勢增長的時期，料情況將持續一段時間。通脹方面，央行預計將在2025年重返2至3%目標範圍，委員會決心將通脹恢復到目標水平。此外，央行預計2024年的國內生產總值（GDP）增長為1.75%，之後料為2%，失業率將由目前的3.5%攀升至明年底約4.5%。

英樓價按年跌3.8% 另邊廂，隨着英國息口趨升，當地樓市開始逐漸降溫。全英房屋抵押貸款協會（NBS）數據顯示，經季節調整後，英國7月房屋價格指數按月轉跌0.2%，平均價格為260,828英鎊（約260.79萬港元）；按年計7月樓價更跌3.8%，跌幅較6月時的3.5%擴大0.3個百分點，連跌6個月，是自2009年7月以來最弱。

該會首席經濟學家Robert Gardner表示，由於近月利率上升，對一批冀以抵押貸款買樓的民眾而言仍捉襟見肘，變得更具挑戰性。不過，英倫銀行日前公布的數據卻顯示，上月英國抵押貸款審批量升至去年10月以來最高水平。

日製造業續陷萎縮 至於人口高齡化嚴重的日本，6月失業率降至2.5%，是1月以來最低，5月為2.6%，低過市場預期的2.6%。另外，日本7月製造業採購經理指數（PMI）終值升至49.6，雖然較初值49.4為高，但就連續兩個月處於50之下的收縮水平，主因國內外市場客戶需求疲弱，導致新訂單減少。日圓兌每美元昨日曾報142.95，每百日圓曾兌5.45港元。

美元指數昨升0.33%，報102.19，創7月10日以來新高。歐元兌美元跌0.19%，報1.0971。