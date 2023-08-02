美製造業遜預期 道指早段仍升119點

美國7月ISM製造業採購經理指數報46.4，差過市場預期的46.9，惟較前一個月稍為回升。美股3大指數早段個別發展，道指曾升119點，報35,679點；標指跌10點，報4,578點；以科技股為主的納指跌81點，報14,264點。

Uber上季轉賺 訂單飆16% 上市公司季度業績期進入高峰，網約車公司Uber公布，上季收入按年增長14.33%至92.3億美元；期內列帳純利為3.94億美元，按年由虧轉盈。該公司表示，上季月度活躍消費者人數達到1.37億，按年增長12%；訂單總額亦大增16%至336.01億美元。Uber料本季訂單額會進一步達到340億至350億美元。

隨着新冠疫情消退，此前靠着新冠疫苗「發大財」的藥企收入大幅倒退。

疫後藥企慘 輝瑞純利插76% 有份研發生產「復必泰」疫苗的藥廠輝瑞公布，截至7月2日止財政季度收入為127.34億美元，按年大跌54.09%；純利按年減少76.5%至23.27億美元。

數據顯示，輝瑞的「復必泰」疫苗收入於第二季為14.88億美元，按年大跌83.18%；新冠口服藥Paxlovid的收入大減98.23%至1.43億美元。展望本年度，該公司將全年收入指引上限從710億美元下調至700億美元，盈利指引則維持不變，其股價早段曾升1.83%。

另邊廂，默克公司的新冠口服藥Lagevrio上季收入亦跌至2.03億美元，按年減少82.75%，惟在抗癌藥及HPV疫苗的銷售提振下，該公司上季收入仍按年升3.02%至150.35億美元。不過，默克上季仍錄得59.75億美元的虧損，主要由於收購同業Prometheus相關的費用102億美元，其股價曾升2.83%。

重型建築器械生產商卡特彼勒（Caterpillar）上季收入按年增長21.55%至173.18億美元，淨利潤按年上升74.65%至29.22億美元，其股價周二早段曾升7.23%。

近日有消息指出，南韓「室溫超導體」技術研發取得突破，市場亦開始炒作相關的概念股。有趣的是，一家名為「美國超導（American Superconductor，AMSC）的公司股價因此被炒起，股價一度飆66%。值得留意的是，該公司為一家能源解決方案供應商，雖然其提供的產品中包含「高溫超導體」電䌫、磁圈等，惟與「室溫超導體」本質完全不同。