港業務稅前利潤469億 多1.7倍

單計第二季，在港業務多賺1.27倍至26.08億美元（約203.42億港元），滙豐亞太則多賺70.69%至50.68億美元。

存款穩 貸款增長弱 截至6月底，滙控客戶貸款結欠自去年底起增加360億美元，主要是與法國零售銀行業務相關的結欠於期內重新分類，不再列為持作出售用途，以及今年首季收購英國硅谷銀行後新增結欠70億美元。若不計及上述因素，客戶貸款則有所減少，反映批發貸款的客戶需求轉弱，當中以香港及歐洲尤甚。

財務總監艾橋智坦言，對貸款增長前景審慎，相信港區貸款增長下半年難以明顯恢復，可能要到明年才會恢復，但整體存款維持穩定。滙控行政總裁祈耀年補充，貸款增長疲弱並非香港獨有的現象，而是全球普遍對增加借貸的需求疲軟，原因在於對經濟、利率高企的憂慮。

內房相關撥備23億 另外，集團上半年預期信貸損失及其他信貸減值準備變動（ECL）達到13.45億美元，但第二季整體撥備達9.13億美元，無論按季或按年都倍增。當中，上半年內房相關撥備涉約3億美元（約23億港元）。

祈耀年稱，按集團全年提撥相當於平均貸款總額約40點子的指引，上半年總撥備仍處於集團指引範圍內。他認為，內地房地產行業仍面臨一些挑戰，但情況已穩定下來，料目前對中國商業房地產的撥備水平合適，會繼續觀察情況。

另方面，早前英國政界指摘滙豐等銀行未能以按揭貸款等利率攀升的速度，提高儲蓄存款利率，並從中謀取暴利，惹來英國監管機構周一發聲承諾對存款利率過低者採取「強而有力」行動。祈耀年昨表示，相信該行為英國客戶提供的儲蓄利率及按揭貸款定價公平及合適。