輪商精選：部署阿里好倉 吼14326
周一港股延續上周升勢，恒生指數高開重上兩萬點關後升幅收窄。內地經濟數據表現疲弱，加深市場對未來經濟憂慮，惟憧憬中央推出多個刺激經濟及穩樓市等措施，支持大盤股特別是科技股的表現，恒生科技指數再下一城，升破4,500點關口。
如認為大市升幅過急，欲看淡可留意恒指中短期認沽證13968，行使價18,800點，9月到期，實際槓桿14倍。相反，如看好可參考恒指認購證14134，行使價21,000點，9月到期，實際槓桿15.6倍。
內媒指出，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團短期重啟上市可能性不大，惟股價未受太大影響，昨上試100元大關。大行指出，內地電商平台持續增長，當中淘寶用戶活躍度達45%，為市場第一。阿里股價突破見今年4月以來高，支持位可留意10天線近93元水平，下一個阻力參考可留意近110元即今年2月時的下跌裂口。
看好業績增長可參考阿里認購證14326，行使價120.1元，2024年1月到期，實際槓桿6.2倍。淡倉則留意阿里認沽證13884，行使價86元，12月到期，實際槓桿5.8倍。
騰訊睇升敲17628
此外，發改委公布關於恢復和擴大消費措施的通知，涉及包括汽車、房地產、家居和電子產品等大宗消費等領域，政策支持壯大數碼消費。
騰訊控股(00700)股價昨平今年6月高位後有沽壓，100天線可留意近345元作支持參考。認沽證成交活躍，欲作反手可留意騰訊認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿8倍。看好可留意騰訊認購證17628，行使價427.5元，11月到期，實際槓桿8.9倍。
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