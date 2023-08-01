專家點評：港股炒憧憬 好快見真章

恒生指數上周初跌至18,500點水平後，便來了急速回彈，一周內從最低位反彈接近1,500點。這勢頭延續至昨日，不但突破6月的高位，更高見20,361點，即再創兩個月的高位，半日成交已高達995億元，全日成交1,825億元，創近期新高。

事實上，在內地政治局會議釋出積極信號後，上周市場資金已出現變化，北水流入港股單日超過百億元，外資亦持續北上買A股，只是昨日又再出現先流入後流出的情況，令港股先升後回，收市只僅守兩萬點大關，似乎北水對港股的信心仍有保留。

投資者靜待救市措施 從數據上看，內地最新7月份官方製造業採購經理指數（PMI）為49.3，稍高於前值的49及市場預期的48.9；7月份非製造業PMI為51.5，遠低過市場預期的53，連跌4個月。數據未見太驚或太喜，大家只是繼續憧憬更多的救市措施出台，比想像中好的是，在政治局會議完結後，多方部門表明會配合支持政策，儘管未見實際政策出台，惟投資者似乎也傾向相信。

近日官媒訪問了國家發改委主要負責人，提及下一階段會把穩增長放在更加突出位置，精準有力實施宏觀調控，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，強化政策協調協同，落實好推動經濟持續回升向好的政策措施。

再者，加強逆周期調節，做好政策儲備，根據形勢變化及時分批出台針對性更強和力度更大的政策措施，為企業發展營造良好的政策環境，為經濟持續向好打下堅實基礎。另方面，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，把發展經濟的着力點放在實體經濟上，鍛長板、補短板，大力提升科技創新能力，加快傳統產業改造升級，培育壯大戰略新興產業，打造更多支柱產業，推動先進製造業高質量發展，進一步提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

老實說，字眼也是耳熟能詳，政策層面來說不是新鮮事。近日大市炒上是憧憬氣氛，會否快來又快去，相信幾日時間便知。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）