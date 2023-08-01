名家筆陣：從羅馬經濟衰落鑑古知今

港人喜歡暑假去旅行，意大利歷史文化深厚，食物美味，風景優美，是不少人的首選，了解多一點意大利經濟歷史，定能增加旅遊趣味。羅馬帝國（簡稱羅馬）版圖最大時佔全球人口20%，從經濟層面來看，一個如此大的帝國究竟為何衰落？

現代社會經濟增長主要來自創新帶來的效率改善，但在古農業社會，創新不多，因此帶來的效率改善也不多。羅馬的經濟增長主要來自3方面：搶奪財產、奴隸制度和寬鬆貨幣政策。頭兩項基本上是相連的，例如興建羅馬鬥獸場的資金主要來自於猶太戰爭後對猶太人財富的掠奪。而建築工人則主要是被俘虜的猶太奴隸。

過分依賴掠奪財富 此外，政府還用掠奪回來的財產充盈國庫，實施寬鬆的福利（財政政策的一種），收買羅馬居民對政府的支持。所以不斷擴張的羅馬，對經濟有正面的貢獻。

從現代經濟學的角度來看，搶奪經濟政策對受害者當然不公，但對外出搶奪國的本國民眾卻有利，特別是上層社會家族。

至於寬鬆貨幣政策，現代經濟學理論指出，如果印鈔速度高於貨物供應增速，通脹便會出現。舊社會實施寬鬆貨幣政策的方法是把硬幣內的貴金屬比例減少，藉此政府能多鑄造新硬幣。在羅馬對外擴張期，寬鬆貨幣政策不但幫羅馬繳付了部分政府開支和建築所需要的資金，對通脹影響也不大，因為政府確實需要在新霸佔回來的地方發行錢幣，以抵銷寬鬆貨幣政策對通脹的影響。

問題是，此等強盜經濟策略需要羅馬不斷對外擴張，才能維持其穩定性。但大約在公元200年時，其版圖已經到達頂峰，擴無可擴，南邊主要為沙漠，西邊為大西洋，北邊是生活在森林裏的野蠻民族，沒有多少財富，就算打敗他們也不一定能獲得經濟利益，東邊的波斯國也不容易對付。

通脹壓力拖垮帝國 當對外擴張減慢，搶奪回來的財富和奴隸自然減少，政府財政也更難以負擔軍隊、大型基礎設施建設和福利開支，國家惟有更依靠寬鬆貨幣政策來滿足開支要求。但當沒有新的佔領地來吸收新鑄造的硬幣，通脹便自然發生。古代和現代通脹的共通點，就是對大眾的影響遠大於對上層社會。國家經濟不穩，就更容易引發內亂，增加外敵入侵的風險。

以上所講主要從經濟角度來看羅馬衰落原因，沒有考慮其他因素，例如瘟疫、為籠絡軍隊而不斷擴大的軍費、因缺乏共識如何選擇皇帝而導致連綿不斷的內戰和外敵漸進等。無可否認的是，羅馬經濟衰落的原因，也看似是不少現代國家的反映。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）