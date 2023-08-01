商舖焦點：北角新光戲院現址招標出售

屹立北角半世紀的新光戲院現址，其業主透過地產代理將物業推出市場放售。該批物業包括北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部分、地下、一至六樓及天台，截標日期為今年9月28日。

第一太平戴維斯表示，上述物業總建築面積約9.6萬方呎，以現狀連租約出售。據了解，項目業主為資深投資者羅守輝，於2003年以約1.62億元買入。是次由買家及入標者決定市場價格，業主亦正委託測量師為物業估價，代理會邀請各大發展商及投資者入標。

項目地盤面積約2.98萬方呎，佔全幢大廈的不可分割業權份數約77.41%，現時地下至5樓為戲院及商業部分，6樓則為住宅部分。第一太平戴維斯投資部董事胡子申稱，物業現時總樓面有潛力加建為約14萬方呎基座商場，比現狀額外增近五成樓面，物業未來亦可發展成全新全幢住宅或商業項目。

上環一籃子舖意向價1.3億 此外，世邦魏理仕代理公開出售上環荷李活道159至163號金荷大廈地下低層、地下及一樓3層。據悉，業主意向價約1.3億元。該批舖位總建築面積約7,300方呎，物業將交吉出售。截交意向書日期為10月18日。

美聯旺舖危挺進稱，尖沙咀彌敦道81號地庫，建築面積約6,300方呎，意向價約6,000萬元。另外，中原（工商舖）謝立生指，代理放售灣仔北海中心12樓D室商廈單位，面積約940方呎，意向價約1,188萬元。