SEA TO SKY鬆綁連錄3刁 全損手

SEA TO SKY上月錄至少3宗二手轉讓。

加息後二手樓市連錄損手成交。將軍澳日出康城SEA TO SKY辣招鬆綁後，7月錄至少3宗二手轉讓，全屬蝕讓個案，其中，兩房戶日前售723萬元，約3年帳面貶值逾20萬元。

市場消息透露，上述單位為1座中層F室，實用面積約466方呎，成交呎價約15,515元，原業主2020年以逾745萬元一手購入。

同位於將軍澳的MONTEREY加息後亦錄蝕讓，屋苑1座低層實用面積約547方呎單位，以965萬元沽，約3年帳蝕25萬元。

溱柏兩房賣558萬 5年半低 新界西北業主群起劈價，樓價跌勢更急。中原王勤學指，7月元朗區錄約55宗二手買賣，按月跌近25%，加息後該區有不少業主議幅由之前約5至6%，擴大到約12至13%。

他又指，同區溱柏7座高層F室，實用面積約511方呎，4月以670萬元放盤，累劈112萬元或約17%，以558萬元沽貨，做價創項目兩房戶5年半新低，呎價約10,920元，3年多帳面貶值約8.5%。該行陳家富續稱，洪水橋玉桂園8座低層D室三房戶，實用面積約684方呎，劈價約12%，僅以465萬元成交，呎價約6,798元屬居屋價位。

屯門掃管笏愛琴海岸持貨逾5年都要輸。世紀21天生置業黃敬文表示，單位為7座中低層B室套三房戶，放盤約9個月，累減140萬元，成交價780萬元，呎價約10,526元，較2018年2月購入價帳面平100萬元。

太古城則王呎價萬六有找 此外，藍籌屋苑跌價後連錄成交，鰂魚涌太古城近日一口氣錄3宗買賣。消息稱，興安閣中低層兩房則王，僅售928萬元，呎價約15,918元。中原趙鴻運指，東海閣高層A室三房單位，累減120萬元，連租約以1,380萬元成交，呎價約19,492元。

市場消息稱，藍田滙景花園5座連天台戶，放盤約一星期，以760萬元售，呎價約14,153元，較銀行估價低約5至7%。