紅磡新盤原價加推

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，新一批單位包括21伙一房戶及7伙兩房戶，實用面積265至387方呎，扣除最高10%折扣後，折實價480.6萬至774.63萬元，折實呎價18,136至20,016元。是次售價及呎價最低單位為11樓J室一房戶，實用面積265方呎。

新界有全新盤有望短期內推出。由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，最新公布已取得預售樓花同意書。項目提供693伙，備有分層戶及洋房，預計最快於第三季登場。

她續指，同系鄰近土瓜灣站的明雋至今累售18伙，預計於9月獲批入伙紙，屆時以現樓形式推售，或削減1%折扣優惠。

此外，據一手住宅銷售監管局資料，今年首6個月接獲23宗有關新盤的投訴，較去年同期的103宗大減約78%。當中，涉及失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料佔8宗最多，而牽涉銷售安排及廣告的投訴各佔兩宗。