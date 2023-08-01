紅磡新盤原價加推
GREENWICH價單2號480萬起 傳3日超購2.6倍
踏入8月，全新盤攻勢一浪接一浪。恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，昨日加推價單2號，涉及28伙，折實平均呎價約18,978元，與首張價單相若，料屬原價加推。市傳項目過去3日累接逾300張入票，按首兩張價單共84伙計，暫超額認購2.6倍。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，新一批單位包括21伙一房戶及7伙兩房戶，實用面積265至387方呎，扣除最高10%折扣後，折實價480.6萬至774.63萬元，折實呎價18,136至20,016元。是次售價及呎價最低單位為11樓J室一房戶，實用面積265方呎。
親海駅II逾4000代理參觀
同期推售的長實集團(01113)油塘親海駅II，部署周內開價。發展商昨日安排地產代理到展銷廳率先了解項目資料，並吸引大批來自各區的代理到場參觀，預計有逾4,000人。
新界有全新盤有望短期內推出。由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，最新公布已取得預售樓花同意書。項目提供693伙，備有分層戶及洋房，預計最快於第三季登場。
明翹匯下季推售複式戶
佳明集團控股(01271)的青衣明翹匯，部署第四季推售6伙複式戶。該集團營業及市務總經理馮倩平指，項目累沽723伙，套現約48.7億元，平均成交呎價約16,526元。即日起經利嘉閣地產購入單位，可獲贈價值3.2萬元的日本雙人旅遊優惠，名額4個。
她續指，同系鄰近土瓜灣站的明雋至今累售18伙，預計於9月獲批入伙紙，屆時以現樓形式推售，或削減1%折扣優惠。
昨日一手僅錄零星交投。九龍建業(00034)西營盤63 Pokfulam，以880.2萬元沽出第2座20樓A室一房單位，實用面積275方呎，呎價32,007元。發展商指，該買家心儀樓盤位置，購入單位贈予在區內大學就讀的兒子自住。
此外，據一手住宅銷售監管局資料，今年首6個月接獲23宗有關新盤的投訴，較去年同期的103宗大減約78%。當中，涉及失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料佔8宗最多，而牽涉銷售安排及廣告的投訴各佔兩宗。
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