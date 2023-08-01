●會計及財務匯報局敦促核數師採取積極主動的態度，於財政年度結束前盡早開始審計計劃程序。查察部主管賴翠碧再三強調，該局2020至2022年的查察結果顯示，許多核數師低估了有效審計計劃的重要性，而沒有為審計計劃分配足夠時間和資源的項目，往往容易導致重大審計缺失和審計質素欠佳。