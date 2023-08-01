簡訊一覽
●快手(01024)昨日發盈喜，預告今年上半年淨利潤不少於5.6億元人民幣，於列帳基準按年扭虧為盈，主要原因包括用戶規模增長、變現策略奏效令收入實現強勁增長，以及營運效率持續改善。
●和黃醫藥(00013)今年上半年扭虧，錄盈利1.68億美元，上年同期虧損1.62億美元；每股盈利0.2美元；收入按年升1.63倍至5.32億美元。
●藥明康德(02359)今年上半年收入按年增長6.27%至188.71億元（人民幣‧下同），純利按年增長14.61%至53.13億元，經調整純利按年增長18.46%至50.94億元，不派中期息。期內公司新增客戶超過600家，撇除新冠商業化項目後的在手訂單按年增長25%。
●會計及財務匯報局敦促核數師採取積極主動的態度，於財政年度結束前盡早開始審計計劃程序。查察部主管賴翠碧再三強調，該局2020至2022年的查察結果顯示，許多核數師低估了有效審計計劃的重要性，而沒有為審計計劃分配足夠時間和資源的項目，往往容易導致重大審計缺失和審計質素欠佳。
●互聯網券商富途證券在尖沙咀開設首間體驗店，富途證券（香港）市場部總監盧偉傑表示，開店籌備約一年時間，目標年底能增至3間，覆蓋港九新界地區，主要選址人流多的地方。
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