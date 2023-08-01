絲絲講場：馬雲被爆有新動作 開「一米八」攻農業

內媒指，「一米八」喺7月20日成立，註冊資本達1.1億元人民幣，經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工、海上風電相關系統研發等領域。目前有6位股東，第二大股東係杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股10%，由馬雲間接持有；至於持有「一米八」5.5%股權、擔任該企董事長一職嘅胡曉明，就令人聯想到係咪螞蟻前首席執行官胡曉明。

不過，話時話，馬老師一向醉心智慧養殖，近年多次前往荷蘭、日本、泰國等多個農業研究機構考察農業漁業技術，仲喺2020年9月成立耕海牧洋（海南）投資公司，註冊資本兩億元人民幣，控股股東為海南雲鋒企業管理集團，馬雲就喺雲鋒企管持股50%。同樣地，耕海牧洋以海洋漁業科技研發為核心，以工廠化循環水養殖、優質海產育種、深遠海養殖等為主導產業。睇嚟馬老師潛水多時之後嘅投資動向，亦開始浮面啦！