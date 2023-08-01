日央行164億買債 Yen兌港元失守5.5算

日本央行上周五調整孳息率曲線控制（YCC）政策，被視為降低銀根的寬鬆程度，10年期日本國債孳息周一進一步升抵0.6厘，刷新2014年之後的高位。該行隨即進行特別公開市場操作，買入3,000億日圓（約164.64億港元）的日本國債，為今年2月22日以來首次。

日股揚1.2% 豐田漲逾3% 日圓匯價應聲下挫，兌每美元跌穿142，低見142.22，跌0.74%，每百日圓兌港元亦失守5.5算，低見5.4854。日經平均指數則收升1.26%，收報33,172點，更勝中央再出招刺激內地消費的中港股市，UNIQLO母企迅銷漲1.98%，東京電子升1.6%，豐田汽車升3.29%，大市412點的漲幅當中，117點由他們貢獻。

高盛策略師建部和禮表示，日本央行貨幣政策似乎不再懸而未決，市場對日股的興趣有望擴大至更多板塊，並選擇性地提高大型股的權重。圓匯穩定且企業治理改革勢頭改善，或鼓勵更多投資流入。

工業生產回升2% 遜預期 數據方面，日本6月份工業生產按月回升2%，不及市場預期的2.4%；NLI研究所經濟學家齋藤太郎估計，以海外經濟放緩，工業生產的復甦步伐只會溫和，但有內需搭夠。同月零售銷售按年增長5.9%，符合市場預期，升浪延續至第16個月，大型零售商的營業額按月升4%。