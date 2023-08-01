喜力亞太銷量跌 削溢利預測

歐美通脹高企的情況下，一些國際品牌只好跟隨加價，但也因此而損失亞洲市場。荷蘭啤酒公司喜力公布上半年業績，期內產品的啤酒總銷量按年下降5.4%，當中亞太區跌幅更達到13.2%。由於銷量下滑，拖累亞太區收入按年跌6.86%至30.53億歐元，而該地區的經營溢利更勁縮47.8%至3.09億歐元。

對於加價對銷量所帶來的衝擊，行政總裁Dolf van den Brink表示，大宗商品及能源的漲價趨勢明年有望扭轉，從而可緩解定價壓力。不過，受到亞太區業務表現所拖累，他最新預期全年經營溢利增長（不計併購及一次過項目）為「中單位數」，較此前預估的「中高單位數」有所下調。

值得留意的是，在加價後高檔啤酒的銷量按年下跌6.5%，跌幅大於整體銷量。該公司解釋，這主要是受到越南市場表現不振及退出俄羅斯業務的影響，並且強調在其他市場啤酒銷售高端化的趨勢依然持續。

半年純利倒退8.6% 整體而言，該公司上半年收入按年增長6.31%至174.36億歐元，惟純利倒退8.61%至11.56億歐元。數據反映雖然銷量有所下跌，但加價確實讓喜力的銷售額實現增長。就盈利能力而言，除了生產成本因素外，該公司對於品牌、數碼化、可持續發展議程等相關前期投資，以及貨幣匯率等因素，亦對公司盈利產生負面影響。