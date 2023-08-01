太航盈利縮81% 大減派息

上半年營業額跌33% 太平洋航運解釋，其基本溢利受負面影響，主要由於防疫規則放寬後港口擠塞的情況減少，帶動運力供應增加，導致市場貨運租金下跌。業績公告顯示，期內核心業務小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均淨收入分別按年跌51%及60%，至13,030美元及13,700美元，合共僅產生9,610萬美元貢獻，遠低於去年同期的4.68億美元。上半年整體營業額則按年減33.36%，至11.48億美元。

該企又指，由於通脹及利率上升導致全球增長放緩，以及烏克蘭衝突持續不斷，小宗散貨的裝載量按年減少0.1%，穀物裝載量亦跌3%，因阿根廷乾旱造成穀物出口下跌。

至於內地疫後經濟復甦緩慢，太平洋航運就估計今年餘下時間的小宗散貨需求仍會受負面影響，但部分扶持政策由於涉及基礎建設投資及住房建設，所以或會帶來一些增長空間，而煤炭、穀物及鐵礦石需求將因應貿易流向，以及新興市場經濟體的變化和內地疫後復甦政策而有所增長，對未來乾散貨市場持樂觀態度。