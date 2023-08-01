高盛估石油需求破頂 缺貨嚴重

國際油價近期略有反彈，投資銀行高盛發表研究報告，提高了對全球原油需求的預測，並維持對今年底布蘭特期油每桶86美元的預測。據該行最新估計，7月份全球石油需求將攀升至每日1.028億桶的歷史新高，並且將導致下半年油市供不應求情況更明顯，料供求赤字達到每日180萬桶。

展望明年，高盛認為供求赤字將回落至每日60萬桶，並且維持了對明年中（即未來一年）布油價格見每桶93美元的預測。之所以認為油價有望繼續回升，主因在於全球經濟表現未有如預期般悲觀，加上石油輸出國組織（OPEC）正努力減產支撐油價。

料沙特延長減產 高盛認為，最大產油國沙特阿拉伯的減產舉動令油市供求赤字反彈，預期沙特自願額外減產每日100萬桶的措施會持續至9月，惟此減產規模可能會從10月起撤回一半。值得留意的是，受累於此前油價下跌，沙特上季本地生產總值（GDP）按年增幅只有1.1%，較首季度減少了2.9個百分點。

紐約期油昨日曾升約1%，高見每桶81.32美元；布油則續於每桶84至85美元附近區間波動。